La sofferenza di Luis Suarez: “ho pianto per come il Barcellona mi ha cacciato, Messi sta dalla mia parte”

9 Ottobre 2020 13:14

Luis Suarez deluso dal trattamento riservatogli dal Barcellona la momento dell’addio: il ‘Pistolero’ non nasconde di aver pianto per quanto accaduto

La sessione di mercato estiva del Barcellona è stata piuttosto travagliata. Tanti i casi scoppiati all’interno dello spogliatoio blaugrana fra giocatori messi alla porta, mal di pancia e richieste di cessione. Se la dirigenza blaugrana ha fatto di tutto per trattenere Lionel Messi, desideroso di cambiare aria, lo stesso non si può dire per il trattamento risevato a Luis Suarez, letteralmente scaricato senza troppi complimenti.

Il ‘Pistolero’ non ha nascosto la sua delusione per quanto accaduto, ammettendo anche di aver pianto: “siamo adulti, ma dopo sei anni di Barcellona c’erano altri modi per dirmi che il club riteneva che dovevo cambiare aria. Non sono state corrette le forme di comunicazione che hanno scelto e per questo anche Messi si è infastidito, lui sa quello che abbiamo sofferto in quel momento e non mi ha sorpreso il suo sostegno pubblico nei miei confronti. Lo conosco bene e so che dolore provava per i metodi scelti per dirmi di andar via. Sono stati giorni complicati finché non è arrivato il debutto. Ho pianto per quello che ho vissuto, non mi sono piaciuti i messaggi del club che mi chiedevano di trovare una soluzione per lasciare Barcellona, ripeto per la forma, non per altro, perché bisogna accettare che un ciclo può chiudersi, ma quando ti vai ad allenare e ti dicono di metterti da parte quando è il momento di giocare la partita 11 contro 11… beh, non è bello“.