Sicilia, Recovery Fund: “Corsa iniziata da settimane ma il Governo regionale pare aver dimenticato di iscriversi alla gara”

12 Ottobre 2020 11:07

Sicilia, Recovery Fund. La rete Antudo: “dibattito intorno Recovery Fund in Sicilia concentrato solo su Ponte; serve un piano strategico di sviluppo. Noi lo abbiamo”

“La corsa a chiedere soldi all’Europa attraverso il Recovery Fund è già iniziata da settimane. Il governo regionale siciliano, però, pare aver dimenticato di iscriversi alla gara”. Cos, in una nota, i portavoce di Antudo, rete dei comitati territoriali per l’indipendenza della Sicilia.

“La scadenza – si legge ancora – entro la quale dovrà̀ essere formulato dall’Italia il pacchetto di progetti per passarlo alla UE in modo da avere un anticipo del 10% (20 miliardi) da mettere in manovra è fissata per giorno 15 ottobre”.

“Mancano solo tre giorni alla scadenza; ma ancora a nessuno è nota la lista di progetti che la Regione intende presentare al governo nazionale. Cosa sta facendo Musumeci per la Sicilia? Ha proposto piani, progetti di investimento a Conte? Quanti sono i progetti per la Sicilia degli oltre 500 arrivati al CIAE? Invece di parlare del Ponte sullo Stretto, che nessuno farà̀ mai, ha un piano B?”, scrive l’esponente di Antudo Gino Sturniolo.

“E, in effetti, la gran parte del dibattito politico intorno al Recovery Fund – prosegue la nota – si è concentrato in Sicilia sulla possibilità di inserire il progetto del Ponte. La tanto controversa proposta pare poi essere stata scartata”.

“Il confronto su dove allocare quest’enorme massa di miliardi – conclude Sturniolo – dovrebbe essere il principale argomento di discussione sui tavoli della Regione. Serve un piano strategico di sviluppo e rilancio per la Sicilia per affrontare la crisi post-Covid. Noi lo abbiamo: cura del territorio e investimenti su sanità e istruzione. Non ci importano treni ultraveloci o ponti per andare via dalla Sicilia più̀ in fretta; ci interessano le infrastrutture e i servizi per restare qui”.