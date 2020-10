Sicilia, Castelvetrano: tragico incidente tra autobus e macchina sulla Statale 119, 2 morti

24 Ottobre 2020 13:06

Sicilia. Il terribile impatto è avvenuto intorno alle 9 di questa mattina. Morto il conducente dell’automobile ed un passeggero 45enne dell’autobus

Intorno alle ore 9 di questa mattina un pullman della Autoservizi Salemi in viaggio sulla Statale 119 in direzione Castelvetrano, provincia di Trapani, si è ribaltato finendo fuori dalla carreggiata a seguito, pare, di un forte impatto con una Ford Fiesta.

Tragici gli esiti dell’incidente. Attualmente si registrano due vittime, il conducente 66 anni dell’autovettura ed un passeggero 45enne dell’autobus, deceduto in ospedale. A bordo del bus 13 passeggeri in totale, sembrerebbe tutti impiegati presso l’ospedale di Marsala, sulle cui condizioni di salute vi sono accertamenti ancora in corso.

Sul luogo dell’impatto sono intervenuti agenti della Polizia Locale, Carabinieri, personale del 118 e Vigili del Fuoco che hanno estratto il cadavere del conducente 66enne della Ford Fiesta dalla vettura.