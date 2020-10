Sicilia: assolti due somali, erano accusati di aver sequestrato una loro connazionale e la figlia

8 Ottobre 2020 17:50

Sicilia: il Sig. Hassan e il Sig. Ahmed sono stati assolti dalla Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, perché il fatto non sussiste

Gli avv.ti Guido Moschella del Foro di Messina e Monica Catalano del Foro di Catania, difensori, rispettivamente, del sig. Moulid Hassan, nato a Mogadiscio (Somalia) l’1.01.1995 e del Sig. Osman Ahmed, nato a Xeryale (Somalia) l’01.06.1994, comunicano quanto segue: “in data 18 agosto 2017 sono stati arrestati due somali accusati di aver sequestrato una donna e una bambina di nazionalità somala e di averle trattenute per una settimana all’interno di un immobile sito a Piazza Armerina, a scopo di estorsione. L’appena scorso 30 settembre, il Sig. Hassan e il Sig. Ahmed sono stati assolti dalla Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, perché il fatto non sussiste. In attesa delle motivazioni della sentenza, è giusto il caso evidenziare che i nostri assistiti erano stati condannati in primo grado esclusivamente sulla scorta delle dichiarazioni della parte civile, ad avviso dei difensori, evidentemente non credibili e contraddittorie. Né vi era agli atti alcun indizio che corroborasse la tesi accusatoria. L’estraneità ai fatti degli imputati è, ad ogni modo, emersa incontrovertibilmente dall’attività istruttoria svoltasi in secondo grado, tramite l’acquisizione di nuovi documenti, nonché tramite l’escussione di una testimone non reperita in primo grado. Gli imputati avevano sempre sostenuto di aver aiutato e ospitato la donna e la bambina per spirito di solidarietà tra connazionali, senza aver mai chiesto alcunché per tale ospitalità. Le due cittadine somale erano libere di muoversi, come confermato dalla testimone, la quale ha riferito, tra l’altro, di averle spesso incontrate a Piazza Armerina nel periodo in questione”.