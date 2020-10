Sicilia, “L’Annunciata” di Antonello da Messina fruibile anche ai non vedenti grazie ad un innovativo “Bassorilievo Tattile”

26 Ottobre 2020 16:39

Sicilia. L’assessore ai Beni Culturali Samonà sul bassorilievo tattile dell’Annuciata di Anotnello da Messina: “Una nuova opportunità di apprezzare l’opera d’arte attraverso un percorso sensoriale”

Da oggi un bassorilievo tattile permetterà a non vedenti e ipovedenti di ammirare “in sicurezza” e nel pieno rispetto delle norme anticovid l’Annunciata, lo splendido capolavoro di Antonello da Messina, esposto alla Galleria Regionale di Palazzo Abatellis a Palermo.

L’opera, collocata su un supporto mobile di acciaio, realizzato appositamente per inserirsi nel contesto architettonico della sala, rientra nel progetto “Aggiungi un senso all’Arte”, campagna promossa dalla Fondazione CittàItalia già sin dal 2009 per favorire l’accessibilità e la fruizione del patrimonio culturale ai visitatori con disabilità visive.

Nel giorno in cui il mondo della cultura soffre in tutt’Italia a causa di un Dpcm che ha imposto la sospensione di molte attività, come quelle teatrali, musicali e cinematografiche, dalla Sicilia parte un nuovo messaggio di speranza che pone al centro la bellezza e la cultura, medicine interiori infallibili. La donazione, che arricchisce l’offerta complessiva della Regione di strumenti atti a migliorare la fruizione dei beni culturali per le persone con disabilità, viene effettuata nel giorno in cui si celebra il centenario dell’Unione Italiana Ciechi. Una preziosa coincidenza che rende ancora più significativo il dono.

“Siamo molto grati alla Fondazione CittàItalia e alla Fondazione Sicilia – scrive sulla propria pagina Facebook l’assessore siciliano ai Beni Culturali Alberto Samonà – per l’attenzione che suggella una collaborazione tra istituzioni che, auspico, si rafforzi nel tempo. Già due anni fa con l’assessore Tusa il Governo regionale aveva annunciato l’intenzione di adeguare progressivamente i beni culturali della Sicilia alle persone non vedenti, grazie a nuovi presidi e a nuovi percorsi di conoscenza. L’opera presentata questa mattina, dotata di tutti gli accorgimenti di sanificazione necessari a proteggere dal rischio di contagio Covid, offre una nuova opportunità di apprezzare l’opera d’arte attraverso un percorso sensoriale”.

Il Bassorilievo è stato consegnato questa mattina da Alberto Improda, presidente della Fondazione CittàItalia, alla Direttrice della Galleria Regionale, Evelina De Castro, alla presenza dell’Assessore regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Alberto Samonà e del responsabile dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti onlus di Palermo, Gigi Di Franco.

L’opera a rilievo, realizzata in vetroresina nelle dimensioni di cm 48×36 è frutto della collaborazione con l’Istituto dei Ciechi, Francesco Cavazza e il supporto tecnico del Museo Anteros di Bologna, fondato nel 1881 per offrire ai ciechi italiani le migliori opportunità di formazione e d’integrazione professionale. La visita dell’opera potrà essere accompagnata da una guida alla lettura che consentirà di arricchire l’esplorazione tattile di una descrizione che ne agevolerà la comprensione nel suo complesso.