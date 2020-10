Sicilia, dal 1° novembre voli a prezzi bassi e fissi per siciliani, Cancelleri: “Una grande vittoria del governo Conte e del Movimento 5 Stelle”

28 Ottobre 2020 17:34

Sicilia. Dal primo novembre al via i voli di continuità territoriale dagli aeroportivdi Comiso e Trapani, il viceministro ai trasporti: “Scriviamo oggi una pagina di storia importante perché finalmente, noi siciliani, non saremo più isolati”

“Con grande emozione domani sarò alla conferenza stampa” commenta il viceministro ai Trasporti Cancelleri che parteciperà in collegamento da Roma alla conferenza stampa per la presentazione delle rotte in continuità territoriale dall’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani programmati dal 1° novembre prossimo.

“Fin da quando ero vice presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana mi sono battuto senza sosta per raggiungere questo risultato. Dal 1° novembre, per la prima volta in Sicilia, da Trapani e Comiso, i siciliani potranno volare a prezzi bassi e fissi. Questa è una grande vittoria del governo Conte e del Movimento 5 Stelle, ed è la dimostrazione che la determinazione e l’impegno costante portano sempre risultati. Scriviamo oggi una pagina di storia importante perché finalmente, noi siciliani, non saremo più isolati” conclude Cancelleri.