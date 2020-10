Siac Messina, esordio con sconfitta: alla prima in A2 passa Pirossigeno Città di Cosenza

18 Ottobre 2020 12:14

Esordio assoluto in A2 di Calcio a 5 con sconfitta per la Siac Messina: al PalaNebiolo passa Pirossigeno Città di Cosenza per 2-8

Siac Messina sconfitta nella partita d’esordio del campionato di serie A2 di calcio a 5. L’ambiziosa Pirossigeno Città di Cosenza si è imposta, sul parquet del “PalaNebiolo”, per 8-2.

A indirizzare il match l’inizio tutto di marca ospite con tre reti, siglate dai calabresi Fedele su rigore e Piromallo, due volte a bersaglio, nei primi 4’. In svantaggio per 3-0, i ragazzi allenati da Salvatore D’Urso reagiscono, riducendo al 9’ le distanze con il tiro di Aleandro La Rosa, che si insacca dopo la deviazione di un avversario. Trascorrono tre minuti ed un’ingenuità in fase di possesso palla determina una punizione dal limite, che Grandinetti trasforma nel gol dell’1-4. Fedele impingua poi il bottino con un sinistro sotto l’incrocio.

Nella ripresa, la Siac realizza ancora con La Rosa (2-5), ma le maggiori soluzioni dei silani fruttano i centri di Piromallo, Fedele e Rodriguez. Da segnalare, l’infortunio muscolare nel riscaldamento dell’egiziano Ahmed Abdelbaky, che non gli ha permesso di scendere in campo, ed il debutto in A2 dei giovani del vivaio biancazzurro Andrea Nicolosi (2000), Damiano Di Rosa (2001) e Federico Venuto (2002). In settimana, verranno analizzati gli errori commessi in vista della trasferta di sabato contro il Taranto, che ha battuto a domicilio il Bovalino (2-7).

SIAC MESSINA-PIROSSIGENO CITTA’ DI COSENZA 2-8 (1-5 p.t.)

MARCATORI: 1’ (rigore), 29’ e 12’ st Fedele; 2’, 4’ e 11’ st Piromallo; 9’ e 4’ st La Rosa; 12’ Grandinetti; 29’ st Rodriguez.

SIAC MESSINA: Fernandez, Colavita A., Piccolo, Varela, Silipigni, Nicolosi, Colavita L., La Rosa, Esposito, Aricó, Di Rosa, Venuto. All. D’Urso.

PIROSSIGENO CITTA’ DI COSENZA: Zamirton, Gallo, Rodriguez, Grandinetti, Grossi, Pagliuso, Canonaco, Fedele, Gonzalez, Piromallo, Marchio, Savuto. All. Tuoto.

ARBITRI: Carradori Roma 1 e Pompeo Ghiretti di Ciampino.

RISULTATI 1^ GIORNATA (Girone D): Bovalino-Taranto 2-7; Cataforio-Bernalda 1-2; FF Napoli-Regalbuto rinv.; Gear Piazza Armerina-Città di Melilli 2-4; Orsa Viggiano-Futsal Polistena-3-3; Siac Messina-Città di Cosenza 2-8.