Shakthar-Inter, pareggio che complica il girone: sarà decisiva la doppia sfida contro il Real Madrid

27 Ottobre 2020 21:01

Shakthar-Inter finisce a reti bianche: nerazzurri che creano diverse occasioni ma senza concretizzare: adesso la doppia sfida contro il Real Madrid sarà decisiva per il passaggio del girone

Dopo il pareggio nel match del primo turno contro i tedeschi del Borussia Monchengladbach, l’Inter è costretta nuovamente a rimandare l’appuntamento con la prima vittoria in Champions League della stagione. Nella trasferta dell’NSC Olimpiyskiy Stadium di Kiev, i ragazzi di Antonio Conte non vanno oltre lo 0-0 contro lo Shakhtar Donetsk. I nerazzurri creano più occasioni (colpendo anche 2 traverse), fanno la partita e reclamano un rigore con Lukaku, atterrato in area da un abbraccio un po’ troppo affettuoso da Bondar. Il gol però non arriva e uno Shakhtar compatto e ben organizzato difende un punto importante in virtù dei 3 già conquistati contro il Real Madrid nel turno precedente. Inter che adesso dovrà affrontare consecutivamente il Real Madrid per ben due volte: una doppia sfida che rischia già di essere decisiva per le sorti del girone.