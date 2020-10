Sfruttamento dei lavoratori, truffa aggravata e violenza sessuale: 3 arresti e perquisizioni in corso tra Toscana e Campania

28 Ottobre 2020 07:15

Operazione in corso tra Toscana e Campania: arresti per peculato, truffa aggravata, auto-riciclaggio, sfruttamento dei lavoratori e violenza sessuale

Dalla prime luci dell’alba, la DIA di Firenze unitamente alla Polizia di Stato di Siena ed al Comando Carabinieri per la tutela del lavoro – Nucleo Ispettorato del Lavoro di Siena, coordinata dal II Reparto della Direzione Investigativa Antimafia, sta dando esecuzione a 3 misure cautelari nei confronti di altrettante persone ritenute responsabili di associazione per delinquere finalizzata, tra l’altro, all’appropriazione indebita, sfruttamento dei lavoratori sottoposti a condizioni degradanti, peculato, truffa aggravata, sottrazione fraudolenta di beni al fisco, auto-riciclaggio e violenza sessuale.

Sono in corso numerose perquisizioni personali e locali nelle province di Firenze, Siena, Salerno, Benevento e Napoli con il concorso dei Reparti territorialmente competenti. Sequestrati beni per un valore complessivo di oltre 600.000,00 euro.

I provvedimenti, sono stati emessi dal G.I.P. di Firenze a conclusione di complesse indagini coordinate dalla locale D.D.A.