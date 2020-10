Serie C – Stocco&Stocco è il nuovo premium sponsor della Vibonese per la stagione 2020/2021

2 Ottobre 2020 19:31

Stocco&Stocco sarà Premium sponsor dell’U.S. Vibonese Calcio per la stagione di Serie C 2020-2021: grande soddisfazione ed entusiasmo da entrambe le parti per la nuova collaborazione

L’Azienda Stocco&Stocco di Cittanova sarà Premium sponsor della Vibonese per la stagione sportiva 2020/2021. Un investimento sul progetto rossoblù del Presidente Pippo Caffo che, ormai da anni, lavora con sacrificio e passione ad un percorso sociale e umano, ancor prima che calcistico, finalizzato al rilancio fattivo dell’immagine di Vibo e della sua provincia in Italia e nel mondo. Un obiettivo virtuoso, animato dagli strumenti impareggiabili del calcio, che ha convinto a pieno l’imprenditore Francesco D’Agostino, già da decenni punto di riferimento solido per le realtà sportive del territorio calabrese.

Daniele Cipollina, direttore marketing U.S. Vibonese Calcio. “L’U.S. Vibonese Calcio vuole rendere omaggio all’azienda Stocco&Stocco che con il suo sostegno e supporto contribuisce nell’opera di costruzione del nuovo progetto della Vibonese che giorno dopo giorno, rappresenta il volto sano e più bello dello sport, dimostrando uno straordinario attaccamento e grande sensibilità. Abbiamo attraversato e stiamo attraversando un anno “terribile”. La nostra Società continua a profondere il suo impegno nell’attività calcistica con l’obiettivo di migliorare tutto quel che riguarda l’ambito sportivo e non solo ma soprattutto per non disperdere un impegnativo ma efficiente percorso sportivo e di marketing svolto lo scorso anno, con una accresciuta popolarità dei colori rossoblù. É per questo che l’obiettivo della Società non può che essere quello di continuare a migliorare anno dopo anno, ed è proprio grazie al sostegno degli sponsor, si può sperare di perseguire e centrare tali traguardi”.

Francesco D’Agostino, presidente gruppo Stocco&Stocco. “L’Azienda Stocco&Stocco sosterrà con soddisfazione la Vibonese nel prossimo campionato di Serie C – ha affermato D’Agostino – e lo farà consapevole del valore che tale realtà ha per il comprensorio di riferimento e per l’intera regione. Un progetto di prestigio che guarda al futuro e mira a consolidare la categoria professionistica nella piccola provincia vibonese. Con questo spirito, auguriamo ai protagonisti del sogno rossoblù le migliori fortune per il Campionato di Serie C appena iniziato”.