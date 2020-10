Serie C, Palermo-Turris rinviata: scoperto cluster di Coronavirus fra i rosanero

21 Ottobre 2020 18:57

Nuovi casi di Coronavirus in Serie C: Palermo-Turris rinviata dopo una serie di positività riscontrate nella rosa dei siciliani

Il Coronavirus torna a spaventare il campionato di Serie C. La partita Palermo-Turris è stata rinviata a data da destinarsi dopo la scoperto di cluster di Coronavirus nella rosa dei sicliani. La partita, prevista inizialmente alle ore 15:00 presso lo stadio Renzo Barbera, era stata posticipata alle 18:30 per consentire l’esecuzione di un nuovo giro di tamponi dal quale sono venute fuori le positività di 5 calciatori e dell’allenatore Roberto Boscaglia. La gara non era stata inizialmente rinviata, in quanto il Palermo poteva comunque contare su 16 giocatori (3 portieri), ma successivamente è arrivato lo stop.

“In riferimento all’ordinanza dell’Asp di Palermo pervenuta alle ore 18.00 circa i casi positivi nel Palermo Calcio – scrive la Lega Pro in una nota – per cui ‘nella considerazione che si è in presenza di un cluster di infetti con una precisa connotazione spazio-temporale’ ordinando l’immediato isolamento di tutti i soggetti, la Lega Pro ha disposto, a tutela della salute, l’immediato rinvio della gara Palermo-Turris a data da destinarsi”.