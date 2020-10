Serie A – Crotone ancora ko, l’Atalanta passa 1-2 allo Scida: Messias spreca un’occasione colossale

31 Ottobre 2020 17:01

Crotone-Atalanta finisce 1-2: una doppietta di Muriel stende i calabresi, il gol di Simy rende meno amaro il passivo. Messias spreca una ghiotta occasione per il pari

Crotone-Atalanta 1-2, il racconto della partita – Il Crotone rimanda nuovamente l’appuntamento con la vittoria. La formazione calabrese, seppur grntosa e sempre in partita, si arrende 1-2 all’Atalanta che, con qualche difficoltà dettata da qualche infortunio ed un ampio turnover, trova 3 punti importanti portandosi a quota 12 al secondo posto dietro al Milan. I ragazzi di stroppa invece non si schiodano dal fondo della classifica con appena un punto guadagnato in 6 gare. La partita si decide nei primi 45 minuti di gioco: l’Atalanta trova il vantaggio con Muriel al 26′,poi il colombiano si ripete al 38′ firmando la sua doppietta personale alla quale, due minuti dopo, segue il gol di Simy che riapre la gara. Nel secondo tempo l’Atalanta va un po’ in affanno ma il Crotone non ne approfitta. Messias ha sui piedi la palla del 2-2 ma dopo aver scartato Sportiello, sfruttando un clamoroso retropassaggio di Mojica, perde l’attimo per il tiro e viene stoppato da Freuler che evita un semplice gol a porta vuota.