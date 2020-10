Serie A, rinviata Genoa-Torino: troppo grave l’emergenza Coronavirus nello spogliatoio rossoblu

1 Ottobre 2020 14:27

Rinviata la gara di Serie A fra Genoa e Torino: la Lega Calcio, preso atto della gravità del focolaio di Coronavirus scoppiato all’interno dello spogliatoio rossoblu, ha optato per il rinvio della partita in programma sabato

Il Coronavirus torna a minacciare il regolare svolgimento del campionato di Serie A. Visti i 15 casi di contagio esplosi nello spogliatoio del Genoa, 11 dei quali riferiti a calcitori della prima squadra già posti in isolamento e dunque non utilizzabili in campionato, la Lega Calcio ha riunito un Consiglio straordinario per valutare il da farsi in merito alla gara di sabato prossimo contro il Torino. Al termine dell’incontro, non si è potuto far altro che optare per il rinvio della partita Genoa-Torino a data da destinarsi. Troppo grave l’emergenza Coronavirus che avrebbe impedito al Genoa di schierare una formazione competitiva.