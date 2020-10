Serie A, nuova regola in materia Covid: ogni squadra con almeno 10 contagiati può chiedere il rinvio di una partita

1 Ottobre 2020 15:35

In seguito al caso Genoa-Torino, la Lega Serie A ha stabilito una nuova regola in materia Covid: ogni squadra che avrà 10 o più positivi in rosa nell’arco di una settimana potrà richiedere il rinvio di una partita

Nel pomeriggio odierno, la Lega Serie A ha riunito un Consiglio straordinario nel quale è stato deciso il rinvio della partita Genoa-Torino a causa dei 15 casi di positività al Coronavirus scoppiati nello spogliatoio rossoblu. La Lega Serie A ha inoltre stabilito una nuova regola in materia Coronavirus, secondo quanto si legge sul ‘Corriere della Sera’: se una squadra registra il contagio di 10 o più calciatori nell’arco di una settimana potrà richiedere il posticipo della seguente partita per una sola volta. Secondo Sky Sport, negli altri casi, si farà riferimento alla norma UEFA secondo la quale una squadra può disputare una partita regolarmente con almeno 13 giocatori sani (12 di movimento e un portiere). Nelle altre situazioni subirà lo 0-3 a tavolino. La stessa norma si applicherà in Coppa Italia ma non nelle sfide di semifinale o finale (non ci sarebbero più date disponibili per il recupero).