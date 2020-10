Serie A, Mirabelli loda Gattuso: “tipo sanguigno, con lui il Napoli può puntare allo scudetto”

27 Ottobre 2020 11:49

Massimiliano Mirabelli loda la figura di Gennaro Gattuso: grazie al lavoro del tecnico calabrese il Napoli può puntare deciso allo scudetto

La stagione del Napoli è iniziata alla grande: 4 vittorie in 4 partite giocate, solo 11 punti però, visto il -1 di penalizzazione assegnato per la mancata partenza per Torino in vista della gara con la Juventus, per altro unica sconfitta arrivata a tavolino in questo inizio di campionato. Il Napoli è apparso in gran forma, tanto sul piano fisico quanto sul piano qualitativo, la mano di Gattuso si vede e i partenopei sembrano una seria candidata allo scudetto, complici i passi falsi di Inter e Juventus nelle prime uscite.

Intervistato da ‘Toscana Tv’, l’ex ds del Milan Massimiliano Mirabelli, colui che scelse Gattuso per la panchina rossonera, loda l’operato del tecnico calabrese e sottolinea le chance del Napoli di puntare allo scudetto: “Rino Gattuso è un personaggio abbastanza sanguigno e poco tranquillo. Al Milan aveva fatto bene, e al Napoli sta facendo ancora meglio, anche se gli azzurri sono stati bravi a rinforzarsi con ottimi acquisti, investendo tanto senza cedere giocatori importanti, in primis Koulibaly. Con il lavoro di Rino anche il Napoli potrà ambire a lottare per lo scudetto. Il campionato di Serie A è strano per tutte le cose che sappiamo, ma sarà di sicuro un torneo dove la Juve potrà trovare più difficoltà rispetto al solito. Non credo avrà lo stesso predominio degli ultimi 10 anni, quest’anno ci sono squadre importanti come Napoli, Milan e Atalanta, con un campionato che per la vittoria finale potrà vedere qualcosa di diverso“.