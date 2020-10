Serie D girone I, rinviato il match tra Roccella e Troina: la data del recupero

23 Ottobre 2020 17:36

Serie D girone I, ufficiale il rinvio del match tra il Roccella e il Troina: la breve nota della società jonica

“La gara Roccella-Troina valevole per la quinta giornata del girone d’andata del campionato di Serie D girone I, in programma il 25 ottobre 2020, è stata rinviata, su richiesta della Società Troina per cause di forza maggiore, a mercoledì 11 novembre alle ore 14:30. La società comunica, altresì, che i tagliandi numerati venduti in questi giorni saranno utilizzati per la partita di recupero”. Questa la breve nota della società jonica sui propri canali social. Match di domenica contro il Troina rinviato all’11 novembre.