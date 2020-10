Serie D, domenica il derby tra le due Messina: info sulla prevendita

21 Ottobre 2020 12:19

Domenica il derby tra le due Messina, FC vs ACR: tutte le info sulla prevendita, accesso consentito a un massimo di 1000 spettatori

FC Messina comunica che sono in vendita i biglietti per assistere alla gara FC Messina – ACR Messina, in programma domenica 25 ottobre allo stadio “Franco Scoglio” e valevole per la quinta giornata del Campionato di Serie D. Fischio d’inizio ore 14:30.

In ottemperanza alle vigenti normative, sarà consentito l’accesso fino al numero massimo di 1000 spettatori. Ai sostenitori del FC Messina in possesso di abbonamento stagionale, sarà garantito l’ingresso all’impianto.

Tagliandi disponibili ESCLUSIVAMENTE in prevendita al prezzo di euro 10,00 (euro 9,00+1,00 d.p.) per il settore Curva Sud, di euro 15,00 (euro 14,00+1,00 d.p.) per il settore Tribuna A Laterale e di euro 20,00 (euro 19,00+1,00 d.p) per il settore Tribuna A Centrale.

I biglietti potranno essere acquistati presso i seguenti punti vendita autorizzati POSTORISERVATO.IT della provincia di Messina:

Il botteghino

Viale Liberta’ 391

Messina

Tel 090 343818

Tabacchi Manganaro

S.S. 114 km 15.300 Giampilieri Marina

98141 Messina (Me)

Tel 090 810761

Tabacchi Lauro Giuseppe

Via Antonio Salandra, 50

Angolo Piazza San Clemente 6

98124 Messina ME

Bar Maracanà

viale San Martino 403

Messina

Tel. 090/2932010

Bossa Box Office

Via T. Cannizzaro, 132

98122 Messina ME

Tel 090 669206

Tabacchi Grandi Numeri

di Ballarò Letterio

Viale Europa 243

Torregrotta (Me)

Tel. ‭090/9981754‬

La società, al fine di garantire la sicurezza di tutti i presenti al “Franco Scoglio”, raccomanda di:

munirsi di abbonamento e/o biglietto valido per la gara di domenica;

munirsi di autocertificazione anticovid e di documento di identità;

rispettare il distanziamento previsto di almeno 1 metro all’interno dell’impianto;

rispettare il posto assegnato;

indossare correttamente la mascherina di protezione.

Prima dell’ingresso all’impianto verrà rilevata tramite termoscanner la temperatura che non dovrà superare i 37,5.

Il FC Messina comunica inoltre che il calciatore Aprile Riccardo è stato ceduto a titolo temporaneo al FCD Rivoli Calcio.