Basket, il calendario della Serie C Silver: Gold & Gold Basket School Messina inserita nel Girone Azzurro

15 Ottobre 2020 11:10

La Fip Sicilia ha stilato il calendario della Serie C Silver: le avversarie della Gold & Gold Basket School Messina, inserita nel Girone Azzurro

La Fip Sicilia ha reso noto il calendario provvisorio del campionato di Serie C Silver. Il massimo torneo siciliano di basket è stato suddiviso in due concentramenti da otto squadre, denominati Girone Azzurro e Girone Bianco.

La Gold & Gold Basket School Messina è stata inserita nel Girone Azzurro insieme ad altre sei formazioni della nostra provincia ed al Basket Giarre, quindi ben dodici derby, tra andata e ritorno, attendono gli scolari nella prima parte della stagione. L’inizio del campionato è previsto nel weekend del 14 e 15 novembre e si concluderà il 14 febbraio. Il team del presidente Zanghì esordirà al “PalaMili” domenica 15 novembre alle ore 18:30 ospitando l’Orlandina Lab., dopo sette giorni sarà di scena al “PalaAlberti” di Barcellona, avversario l’OrSa. Seconda trasferta consecutiva per i ragazzi allenati da Pippo Sidoti e Francesco Paladina il 29 novembre in casa del Basket Giarre. Il riorno tra le mura amiche è previsto il 6 dicembre nella prima stracittadina con il Castanea Basket. Ancora un derby cittadino due giorni dopo al “PalaRussello” con la Fortitudo Messina. Il trittico dei derbissimi si chiude a Mili, il 13 dicembre, con la Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza. La settima ed ultima giornata del girone di andata vedrà i giallorossi impegnati al “PalaVerde” di Milazzo, ospiti degli Svincolati, il 20 dicembre. Scimone e compagni torneranno sul parquet mercoledì 6 gennaio con la prima di ritorno al “PalaFantozzi” di Capo d’Orlando contro l’Orlandina Lab. Poi il doppio turno casalingo con l’OrSa Barcellona il 10 gennaio e il Basket Giarre il 17. La quarta di ritorno è prevista sabato 23 gennaio al “PalaRitiro” in casa del Castanea Basket, mentre il 31 al “PalaMili” arriva la Fortitudo Messina. Sette giorni dopo al “PalaCocuzza” di San Filippo del Mela la sfida con la Nuova Pallacanestro Messina, infine la giornata conclusiva sul parquet di casa contro gli Svincolati Milazzo.