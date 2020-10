Serie C, diversi calciatori del Palermo positivi al Coronavirus: posticipato il match contro la Turris

21 Ottobre 2020 14:29

In attesa di comunicazioni ufficiali da parte del club rosanero, dovrebbe essere salito ad 8 il numero dei contagiati al Covid-19 tra i giocatori del Palermo

Sarebbe aumentato il numero dei calciatori del Palermo risultati positivi al Coronavirus. La gara contro la Turris, in programma oggi al “Renzo Barbera”, è stata quindi posticipata alle ore 18.30 dopo l’accertato contagio di quattro membri e per permettere un nuovo giro di tamponi. Si resta in attesa di comunicazioni ufficiali da parte del club rosanero. Per disputare la partita i ragazzi di mister Rosario Pergolizzi devono avere a disposizioni almeno 13 calciatori, di cui uno deve essere un portiere (22 i convocati). Dei primi quattro soggetti positivi, due sarebbero sintomatici. La situazione, essendo nelle 48 ore antecedenti la gara, rientra nelle fattispecie previste dal protocollo della Lega Pro.

La notizia è stata anche ufficializzata dal club con una nota: “In seguito all’esito positivo di alcuni tamponi effettuati nella giornata di martedì 20 ottobre sulla prima squadra rosanero, il Palermo comunica che la gara di Lega Pro contro la Turris prevista per oggi, mercoledì 21 ottobre, allo stadio Renzo Barbera alle 15, viene spostata alle 18.30, in attesa degli esiti del nuovo ciclo di tamponi effettuati questa mattina”. La conferma arriva anche dalla Lega di serie C: “Preso atto dell’istanza presentata dalla società Palermo ai sensi delle disposizioni di cui al Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020,la Lega dispone che la gara Palermo-Turris, in programma mercoledì 21 Ottobre 2020, Stadio “Renzo Barbera”, Palermo, abbia inizio alle ore 18.30, anziché alle ore 15.00”.