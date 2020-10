Il programma della 3ª giornata di Serie B: Reggina in trasferta sul campo della Virtus Entella [DATE e ORARI]

2 Ottobre 2020 20:48

Reggina chiamata a fare risultato in trasferta sul campo della Virtus Entella: ecco il programma della terza giornata di Serie B con date e orari di tutti i match

Programma 3ª giornata Serie B – Dopo la sosta per le nazionali tornerà in campo anche lo spettacolo della Serie B con la terza giornata del campionato cadetto che prenderà il via il 16 ottobre con l’anticipo fra le due retrocesse della passata stagione, Brescia-Lecce. Sabato pomeriggio classico listono delle 14:00 con ben 8 partite fra le quali spicca la trasferta della Reggina sul campo della Virtus Entella. Alle ore 16:00 la sfida fra Pescara ed Empoli chiude il programma della terza giornata di Serie B.

Programma 3ª giornata Serie B:

Venerdì 16 ottobre 2020

ore 21.00

Brescia-Lecce

Sabato 17 ottobre 2020

ore 14.00

Cosenza-Cittadella

Cremonese-Venezia

Frosinone-Ascoli

Monza-L.R. Vicenza

Pordenone-Spal

Reggiana-Chievo Verona

Salernitana-Pisa

Virtus Entella-Reggina

ore 16.00

Pescara-Empoli