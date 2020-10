Serie B, cosa succede al calendario in caso di positivi al Covid? Tutte le risposte nel documento ufficiale della Lega

14 Ottobre 2020 10:29

Tutte le risposte ai dubbi sulla prosecuzione del campionato di Serie B in caso di positivi al Covid: il documento ufficiale della Lega

Così come in Serie A, anche in cadetteria è necessario iniziare a porsi la domanda: il campionato va avanti? Negli ultimi giorni sono emersi diversi calciatori positivi al Coronavirus, di cui addirittura ben 9 al Monza. Basta per chiedere il rinvio della partita? E quando c’è la possibilità di farlo? Si può chiedere una sola volta, come in Serie A, o anche più di una? In caso di tanti positivi per un lungo periodo, c’è il rischio di perdere 3-0 a tavolino? E dopo quanti calciatori contagiati si rinvia in automatico la gara?

Tutte queste domande trovano risposta nel documento ufficiale stilato dalla Lega B. Tra i punti all’ordine del giorno, appunto, il numero di contagiati tra i calciatori per il rinvio automatico, il numero minimo per poter chiedere la sospensione e tanti altri dubbi chiariti con precisione. Di seguito il link.