Serie B, non solo Reggiana: positivi al Covid anche al Venezia e all’Empoli

27 Ottobre 2020 15:30

Serie B, Reggiana e non solo: altri casi di Coronavirus nel campionato cadetto, le note ufficiali di Empoli e Venezia

Continuano a registrarsi casi di Coronavirus nel campionato di Serie B. Dopo gli altri due contagi alla Reggiana, anche Venezia ed Empoli hanno dovuto comunicare ufficialmente alcuni positivi. Ecco i due comunicati.

VENEZIA – “Venezia FC informa che due propri tesserati sono risultati positivi al test per l’identificazione del Coronavirus-COVID-19 effettuati nella giornata di ieri. Tutti gli altri tamponi sono risultati negativi.

I tesserati risultati positivi sono stati posti in isolamento rispetto al gruppo squadra, che effettuerà un nuovo ciclo di tamponi nella mattinata di domani”.

EMPOLI – “Empoli FC comunica che, a seguito del ciclo di tamponi effettuati sul gruppo squadra nella giornata di ieri (a 48 ore dalla gara, come previsto dal protocollo federale), sono stati riscontrati alcuni casi di positività al Covid-19. I casi, asintomatici, sono stati prontamente isolati secondo le direttive federali e ministeriali, con la società azzurra che ha prontamente avvisato le autorità sanitarie competenti. Empoli FC rende noto altresì che la seduta di allenamento in programma questa mattina non si terrà. In ossequio alla normativa e al protocollo, in accordo con le autorità sanitarie, il gruppo squadra è stato posto in isolamento fiduciario ed è stato sottoposto ad un ulteriore ciclo di tamponi”.