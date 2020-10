Serie B, tre calciatori della Spal positivi al Covid: non ci saranno contro la Reggina

21 Ottobre 2020 18:11

Tre calciatori della Spal sono risultati positivi al Coronavirus: non ci saranno per il match contro la Reggina in programma l’1 novembre

“S.P.A.L. srl comunica che in seguito a nuovi controlli previsti dal protocollo in essere, è emersa la positività al Covid-19 di tre atleti e di un membro dello staff. I quattro tesserati del gruppo squadra, tutti asintomatici, sono stati posti in isolamento secondo le direttive federali e ministeriali”. Questa la nota ufficiale sul sito della Spal, che la Reggina affronterà al Granillo domenica 1 novembre, ovvero tra 11 giorni. Si presuppone dunque che questi tre calciatori – di cui non è stato svelato il nome – non faranno parte della spedizione per Reggio Calabria.