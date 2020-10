Serie B, Brescia nel caos: esonerato Delneri, Cellino pensa al ritorno di Lopez

6 Ottobre 2020 12:43

Il presidente Cellino starebbe pensando a richiamare Diego Lopez: il Brescia deve ritrovare l’atteggiamento giusto per puntare al ritorno in Serie A

Momenti di tensione in queste ore a Brescia. Il presidente Cellino, dopo la chiusura del calciomercato, ha scelto di esonerare il tecnico Luigi Delneri. Il patron starebbe pensando a richiamare in panchina Diego Lopez, che si trova già in Italia. La pesante sconfitta contro il Cittadella è stata la principale motivazione dell’allontanamento: il club lombardo infatti punta al rapido ritorno in Serie A, ma l’atteggiamento mostrato in campo nelle prime due uscite in campionato richiede un netto cambio di passo. Per questo a farne le spese è stato l’esperto allenatore.