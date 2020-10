Serie B, gli arbitri della 5ª giornata: per Pordenone-Reggina c’è l’esperto Abbattista

22 Ottobre 2020 15:33

Sono stati resi noti gli arbitri, gli assistenti e i IV ufficiali delle gare della 5ª giornata di Serie B in scena nel weekend

Definiti arbitri, assistenti e IV ufficiali delle partite della 5ª giornata di Serie B che andranno in scena nel weekend. Per la Reggina, impegnata in casa del Pordenone, c’è l’esperto Eugenio Abbattista, con alle spalle già diversi campionati di Serie A. Aureliano per Cosenza-Lecce. Di seguito l’elenco completo.

COSENZA – LECCE (Domenica 25/10 h. 15.00)

AURELIANO

COLAROSSI – TRINCHIERI

IV: ROBILOTTA

CREMONESE – BRESCIA (Domenica 25/10 h. 21.00)

SOZZA

TOLFO – MARCHI

IV: ILLUZZI

EMPOLI – PISA (Venerdì 23/10 h. 21.00)

MARESCA

LOMBARDI – LOMBARDO

IV: RAPUANO

MONZA – CHIEVO (Sabato 24/10 h. 14.00)

ABISSO

SECHI – PERROTTI

IV: AMABILE

PESCARA – FROSINONE (Sabato 24/10 h. 16.00)

GARIGLIO

PRENNA – SCARPA

IV: SACCHI

PORDENONE – REGGINA (Sabato 24/10 h. 14.00)

ABBATTISTA

BACCINI – MORO

IV: PATERNA

REGGIANA – CITTADELLA (Sabato 24/10 h. 14.00)

SANTORO

LONGO – ROSSI M.

IV: MARCHETTI

SALERNITANA – ASCOLI (Sabato 24/10 h. 14.00)

GIUA

VECCHI – DELLA CROCE

IV: MASSIMI

SPAL – LR VICENZA (Sabato 24/10 h. 14.00)

SERRA

MACADDINO – RUGGIERI

IV: MARINELLI

V. ENTELLA – VENEZIA (Sabato 24/10 h. 14.00)

CAMPLONE

AVALOS – YOSHIKAWA

IV: MAGGIONI