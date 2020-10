Serie B, gli arbitri della 4ª giornata: c’è Ros per Reggina-Cosenza

19 Ottobre 2020 15:16

Gli arbitri, gli assistenti e i IV ufficiali delle partite della 4ª giornata di Serie B: c’è Ros per Reggina-Cosenza

Sono stati resi noti gli arbitri, gli assistenti e IV ufficiali delle partite della 4ª giornata di Serie B, in scena domani per il primo turno infrasettimanale della stagione. Per il derby calabrese Reggina-Cosenza c’è Ros, mentre il quarto uomo sarà Fourneau, colui che sabato sera ha diretto Crotone-Juventus prendendo anche decisioni importanti. Di seguito l’elenco completo.

ASCOLI – REGGIANA

MERAVIGLIA

FIORITO – BERTI

IV: CAMPLONE

CHIEVO – BRESCIA

MARINI

SCATRAGLI – FIORE

IV: GARIGLIO

CITTADELLA – PORDENONE

VOLPI

PAGLIARDINI – NUZZI

IV: SANTORO

EMPOLI – SPAL

PASQUA

DEI GIUDICI – GROSSI

IV: GHERSINI

FROSINONE- V. ENTELLA

PEZZUTO

CIPRESSA – LANOTTE

IV: MARCHETTI

LECCE – CREMONESE

PATERNA

DI VUOLO – VONO

IV: DIONISI

LR VICENZA – SALERNITANA

ILLUZZI

TARDINO – SCHIRRU

IV: PRONTERA

PISA – MONZA

PICCININI

MIELE – SACCENTI

IV: MASSIMI

REGGINA – COSENZA

ROS

MUTO – PALERMO

IV: FOURNEAU

VENEZIA – PESCARA

MAGGIONI

MOKHTAR – MASSARA

IV: AMABILE