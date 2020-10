Serie A, Sky o Dazn? La programmazione tv della 5ª giornata: dove seguire le partite in diretta [INFO e DETTAGLI]

23 Ottobre 2020 13:02

Serie A, Sky o Dazn? La programmazione tv della 5ª giornata del massimo campionato italiano: dove seguire la diretta delle partite

Serie A, diretta partite Sky o Dazn? – Dopo la tre giorni di coppe europee, con ben 7 squadre italiane impegnate fra Champions ed Europa League, torna in campo anche la Serie A con 4 giorni di calcio nostrano da venerdì 23 ottobre lunedì 26. Sassuolo-Torino aprirà il programma della 5ª giornata di Serie A, sarà invece il big match del posticipo fra Milan e Roma a chiudere i battenti. Nel weekend tante partite interessanti: l’Atalanta affronterà la Sampdoria desiderosa di riscattare il 4-1 subito dal Napoli nell’ultimo turno; la Lazio, forte del successo di Champions League contro il Borussia Dortmund, vorrà rialzarsi anche in campionato partendo dalla gara contro il Bologna; il Napoli, impegnato nel derby contro il Benevento, vuole dimostrare che la sconfitta di Europa League contro l’AZ Alkmaar è solo un incidente di percorso; Juventus e Inter, impegnate contro Verona e Genoa non ammetteranno ulteriori passi falsi nel loro cammino verso lo scudetto.

Dove seguire le partite della 5ª giornata di Serie A su SKY o DAZN:

VENERDI’ 23 OTTOBRE

Ore 20:45

Sassuolo-Torino (SKY)

SABATO 24 OTTOBRE

Ore 15:00

Atalanta-Sampdoria (SKY)

Ore 18:00

Genoa-Inter (SKY)

Ore 20:45

Lazio-Bologna (DAZN) (clicca qui per seguire la diretta della partita)

DOMENICA 25 OTTOBRE

Ore 12:30

Cagliari-Crotone (DAZN) (clicca qui per seguire la diretta della partita)

Ore 15:00

Benevento-Napoli (DAZN) (clicca qui per seguire la diretta della partita)

Parma-Spezia (SKY)

Ore 18:00

Fiorentina-Udinese (SKY)

Ore 20:45

Juventus-Verona (SKY)

LUNEDI’ 26 OTTOBRE

Ore 20:45

Milan-Roma (SKY)