Serie A, Sky o Dazn? La programmazione tv della 4ª giornata: dove seguire le partite in diretta [INFO e DETTAGLI]

16 Ottobre 2020 12:53

Serie A, Sky o Dazn? La programmazione tv della 4ª giornata del massimo campionato italiano: dove seguire la diretta delle partite

Serie A, diretta partite Sky o Dazn? – La Serie A torna in campo con i match della 4ª giornata. Si comincia sabato 17 ottobre con due big match in rapida successione: scontro scoppiettante alle 15:00 fra Napoli e Atalanta, seguito dal derby di Milano Inter-Milan. Completano la giornata Sampdoria-Lazio e Crotone-Juventus (probabili formazioni e dove vedere la partita in tv). Il programma di domenica si apre con il lunch match delle 12:30 fra Bologna e Sassuolo. Nel pomeriggio Spezia-Fiorentina e Torino Cagliari, seguite da Udinese Parma alle 18:00. Alle 20:45 l’ultima gara è Roma-Benevento. Lunedì sera la sfida Verona-Genoa completa il programma della 4ª giornata di Serie A.

Dove seguire le partite della 4ª giornata di Serie A su SKY o DAZN:

SABATO 17 OTTOBRE

Ore 15:00

Napoli-Atalanta (SKY)

Ore 18:00

Inter-Milan (SKY)

Sampdoria-Lazio (SKY)

Ore 20:45

Crotone Juventus (DAZN) (clicca qui per seguire la diretta della partita)

DOMENICA 18 OTTOBRE

Ore 12:30

Bologna-Sassuolo (DAZN) (clicca qui per seguire la diretta della partita)

Ore 15:00

Spezia-Fiorentina (DAZN) (clicca qui per seguire la diretta della partita)

Torino-Cagliari (SKY)

Ore 18:00

Udinese-Parma (SKY)

Ore 20:45

Roma-Benevento (SKY)

Lunedì 19 Ottobre

Ore 20:45

Verona-Genoa (SKY)