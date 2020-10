Serie A, Sky o Dazn? La programmazione tv della 3ª giornata: dove seguire le partite in diretta [INFO e DETTAGLI]

2 Ottobre 2020 17:26

Serie A, Sky o Dazn? La programmazione tv della 3ª giornata del massimo campionato italiano: dove seguire la diretta delle partite

Sky o Dazn – Terza giornata di Serie A in campo da stasera, con l’anticipo tra Fiorentina e Sampdoria. Domani due anticipi, tra cui Sassuolo-Crotone, mentre il piatto forte è previsto per domenica, con i big match Lazio-Inter nel pomeriggio e Juventus-Napoli in serata. Quale sarà la programmazione tv dell’intero turno? Quali partite saranno trasmesse su Sky e quali su Dazn? Ecco la risposta di seguito.

VENERDI’ 2 OTTOBRE

ore 20:45

Fiorentina-Sampdoria (SKY)

SABATO 3 OTTOBRE

ore 15:00

Sassuolo-Crotone (SKY)

ore 20:45

Udinese-Roma (DAZN) (clicca qui per seguire la diretta della partita)

DOMENICA 4 OTTOBRE

ore 12:30

Atalanta Cagliari (DAZN) (clicca qui per seguire la diretta della partita)

ore 15:00

Benevento-Bologna (SKY)

Lazio-Inter (DAZN) (clicca qui per seguire la diretta della partita)

Parma-Verona (SKY)

ore 18:00

Milan Spezia (SKY)

ore 20:45

Juventus-Napoli (SKY)