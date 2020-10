Sergio Aguero abbraccia la guardalinee donna, lei lo sposta infastidita: è polemica in Premier League [VIDEO]

18 Ottobre 2020 10:50

Sergio Aguero ha prima polemizzato su una decisione di gioco, finendo poi per abbracciare la guardalinee donna in Manchester City-Arsenal: la ragazza non l’ha presa bene e sui social è scoppiata la polemica

Il Manchester City ha battuto l’Arsenal nel big match dell’ultima giornata di Premier League, ma la notizia del successo dei ragazzi di Guardiola è stata offuscata dalla polemica che ha visto protagonista Sergio Aguero e la guardalinee donna. Durante un’azione di gioco, il ‘Kun’ è andato a protestare vibratamente nei confronti della giudice di linea, decidendo poi di sbollire la rabbia e… abbracciarla. La guardalinee ha tolto subito il braccio di Aguero, quasi infastidita, poi la gara è proseguita tranquillamente. Ai tifosi non è sfuggito il gesto, diventato fonte di dibattito e polemica sui social: Sergio Aguero si è preso troppa libertà con quel gesto? Andava sanzionato? Guardiola in conferenza stampa ha tagliato corto: “non aggrappiamoci a certe cose. Sergio è una delle persone più oneste e simpatiche che ci siano. Non cerchiamo polemica dove non c’è“.