Coronavirus: boom di contagi in Campania, De Luca chiude scuole ed università

15 Ottobre 2020 20:51

Campania, nuova ordinanza di De Luca per arginare i casi di Covid: scuole chiuse in presenza fino al 30 ottobre, stop a tutte le feste

Coronavirus– Boom di contagi da Covid 19 in Campania ed il Governatore Vincenzo De Luca ha deciso di emanare nuove restrizione: niente lezioni in presenza nelle scuole primarie e secondarie da domani fino al 30 ottobre. Sono anche sospese le attività didattiche e di verifica in presenza nelle Università, fatta eccezione per quelle relative agli studenti del primo anno. Sono anche vietate tutte le feste con invitati estranei al nucleo familiare convivente. A tutti gli esercizi di ristorazione è fatto divieto di vendita con asporto dalle ore 21. Resta consentito il delivery senza limiti di orario.

Coronavirus, il ministro Azzolina contro l’ordinanza di De Luca: “decisione gravissima”

“Una decisione gravissima quella di De Luca di chiudere le scuole, profondamente sbagliata e inopportuna. Sembra che ci sia un suo accanimento nei confronti della scuola”. E’ quanto ha detto il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina a “Zapping”, in onda su Radio1, commentando la decisione del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. “In Campania – prosegue- solo lo 0,075% degli studenti è risultato positivo al covid e di sicuro il virus non è stato contratto in classe. La media nazionale degli alunni che hanno contratto il coronavirus è dello 0,080%, la Campania è al di sotto anche della media nazionale. Capisco la preoccupazione di De Luca per la crescita dei contagi, ma sicuramente non è colpa della scuola. Lo dicono i dati. La scuola è il luogo più sicuro per nostri ragazzi – conclude – non solo dal punto di vista sanitario”.