14 Ottobre 2020 12:04

Coronavirus: nuovo caso positivo a Bianco. Il sindaco chiude a “scopo precauzionale ” le scuole: “la situazione è sotto controllo”

“Oggi comunichiamo un’altra positività nella nostra cittadina. Considerato un blocco notevole di persone che si sono sottoposte al tampone, è un dato che non deve allarmare la comunità, la situazione è sotto controllo”, è quanto afferma sul proprio profilo facebook, il sindaco di Bianco, Aldo Canturi. “Auguro e spero – prosegue- in una pronta guarigione delle persone interessate e invito nuovamente tutti voi a rispettare con fermezza le disposizioni contro la diffusione del virus. Comunichiamo, inoltre, la chiusura delle attività didattiche per la giornata di domani Giovedì 15 ottobre, solamente per scopo precauzionale e per permettere agli operatori di effettuare la Sanificazione nelle strutture scolastiche”, conclude.