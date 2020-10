Scintille Juve-Napoli, il club bianconero si impunta: “La prima squadra domani scenderà in campo, come previsto dal calendario”

3 Ottobre 2020 22:04

Sono già scintille tra Juventus e Napoli: l’Asl della città partenopea blocca la partenza per Torino, il club bianconero si impunta

In attesa che la situazione si sblocchi con qualche decisione o nota ufficiale, è già destinata a far discutere la vicenda legata a Juventus-Napoli, in campo domani sera per il posticipo della terza giornata di Serie A. L’ASL della città partenopea ha infatti bloccato la partenza del club azzurro per Torino dopo le tre positività nel gruppo squadra (due calciatori e un dirigente), ma la Vecchia Signora ha deciso di prendere posizione pubblicando un comunicato sul proprio sito ufficiale.

“Juventus Football Club – si legge – comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20.45, come previsto dal calendario della Lega di Serie A”.

Il Napoli non si è ancora espresso sulla vicenda, in quanto è stata l’ASL a bloccare il tutto. Ma nel frattempo la decisione della Juve sembra chiara. E sono già scintille…