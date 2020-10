28 Ottobre 2020 13:24

Ancora uno sbarco di migranti a Roccella Jonica, la barca a vela arrivata alle 12 al porto

E’ arrivata intorno alle ore 12 nel porto di Roccella Jonica una barca a vela con a bordo 77 migranti tra cui 6 donne e 7 bambini. La barca è stata intercettata in mare davanti alla costa tra Camini e Riace e rimorchiata da Unità CP. Sono in corso in questi minuti le operazioni di sbarco i controlli sanitari e l’identificazione.