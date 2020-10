Sasa Curtic, calamita per le modelle: “Carmen Electra la migliore a letto, Naomi Campbell non me l’ha data subito”

16 Ottobre 2020 11:38

L’ex calciatore Sasa Curtic racconta diversi retroscena sulla sua vita amorosa: il centrocampista ha avuto relazioni con le più famose modelle al mondo

Sasa Curtic, oltre ad essere un valido centrocampista, è stato una vera e propria calamita per le modelle. L’ex calciatore di Bolton, Aston Villa e Crystal Palace, ha rivelato ad Informer di avere avuto una relazione con le più importanti star del mondo della moda, come Naomi Campbell, Carmen Electra e Eva Herzigova.

Sasa Curtic ha raccontato alcuni dettagli intimi: “Naomi Campbell era una fan di Crystal Palace. È venuta alla partita una volta e poi ci siamo incontrati nella sala VIP. Dopo un paio di settimane, ho fatto una festa e l’ho invitata. Abbiamo iniziato presto a vederci, ma non voleva concedersi dopo il primo incontro. È una donna tosta. Ho dovuto aspettare un mese. È fantastica a letto, ma è terribilmente disordinata. Sono disgustato dai capelli delle donne. Quando li vedo in giro per l’appartamento, mi infurio. Naomi li lasciava ovunque. Era terribilmente disordinata, come tutte le modelle. Non si tolgono il trucco e poi vanno a letto. Disgustoso. Negli anni Novanta, ogni modella era con me. Non ho mai pagato per una relazione, preferirei uccidermi piuttosto che farlo. Non sono mai stata con una prostituta o una stellina piena di silicone. La plastica non può essere nella mia compagnia, mi interessano solo le ragazze naturali. Mi sono divertito con Eva Herzigova e ho fatto l’amore in piscina con Carmen Electra per ore. Era la migliore a letto e la donna più pazza che ho incontrato“.