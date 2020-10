Calabria, Giannetta: “operazione verità sui debiti delle ASP regionali. Basta con il torbido e l’approssimazione”

14 Ottobre 2020 13:16

Giannetta (pres. Commissione speciale di Vigilanza): “Domani continueremo il percorso ispettivo con l’audizione sulla situazione finanziaria ed amministrativo-gestionale delle Asp della Calabria”

“Operazione verità sui debiti delle ASP regionali. Basta con il torbido e l’approssimazione”. Così il presidente della Commissione speciale di Vigilanza del Consiglio regionale Domenico Giannetta. “In seno alla Commissione che mi onoro di presiedere – dichiara il consigliere forzista – stiamo conducendo un percorso di audizione delle Asp di tutte le province della Calabria per accertare, dalla viva voce dei commissari e dei dirigenti, l’ammontare della esposizione debitoria. Abbiamo iniziato da Reggio Calabria e Cosenza dove abbiamo registrato numeri da capogiro, rispettivamente di 980 milioni a Reggio e 564 milioni a Cosenza. Domani continueremo il percorso ispettivo con l’audizione, in merito alla situazione finanziaria ed amministrativo – gestionale delle ASP di Catanzaro, di Vibo Valentia e Crotone. Per l’ASP di Catanzaro sono invitati i commissari Luisa Latella, Franca Tancredi e Salvatore Gulli. Per l’ASP di Vibo Valentia è invitato il Commissario Straordinario Giuseppe Giuliano. Per l’ASP di Crotone è invitato il Direttore Generale ff. avv. Francesco Masciari”. “Un percorso – continua Giannetta – volto a fare definitivamente chiarezza su questioni che si trascinano da tanto tempo. Lo scenario è di assoluta emergenza, complicato da un continuo rimpallo di responsabilità e scaricabarile che non possiamo più accettare”. “La sanità in Calabria continua a somigliare a un mostro con tante teste, con centri decisionali distinti e a volte conflittuali, appesantito da un Commissariamento che non ha prodotto i risultasti sperati e che oggi non ci sta a fare da capro espiatorio. In attesa che il Governo si determini sugli sviluppi contingenti – conclude il presidente Giannetta – continueremo a lavorare senza riserve”.