Sambiase Lamezia, doppia cessione: Lazzarini e Foderaro in Serie D

31 Ottobre 2020 11:13

Ufficiale una doppia cessione in casa Sambiase Lamezia: Lazzarini finisce al Roccella, Foderaro al Rende

L’ASD Sambiase Lamezia 1923 comunica di aver ceduto il diritto alle prestazioni sportive a titolo temporaneo dell’attaccante argentino Emanuel Lazzarini al Roccella e del centrocampista Marco Foderaro al Rende Calcio.

Complice la sospensione del campionato di Eccellenza, è giunta la richiesta da parte delle suddette società di Serie D, con le quali i calciatori potranno continuare ad allenarsi e giocare. Alla ripresa del campionato di Eccellenza si faranno le valutazioni del caso, avendo già concordato, le suddette società e i tesserati, un gentlemen’s agreement per un eventuale ritorno in giallorosso. La richiesta da parte di squadre categorie superiori, non fa altro che confermare il buon operato dello staff societario.