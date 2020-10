Elezioni Comunali, Salvini: “a Taurianova vittoria storica”

5 Ottobre 2020 23:52

Elezioni Comunali, Salvini: “felici per le riconferme, dispiaciuti per le sconfitte. A Taurianova vittoria storica”

“Felici per le riconferme, dispiaciuti per le sconfitte (brucia in particolare quella di Lecco per soli 31 voti) entusiasti per le prime storiche vittorie in città che la Lega non ha mai amministrato, da Taurianova (Reggio Calabria) a Senigallia (Ancona), da Venaria Reale (Torino) ad Anguillara Sabazia (Roma), da Ariccia (Roma) a Riva del Garda (Trento)”. E’ quanto afferma il leader della Lega, Matteo Salvini. “In Veneto il trionfo di due settimane fa si chiude alla grande con le vittorie nei due comuni al voto, Castelfranco e Portogruaro. Già al lavoro per creare velocemente le nuove squadre di governo in città e regioni e per le amministrative della prossima primavera“, conclude.