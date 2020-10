Serie B, le tristi immagini di Salerno: i granata si allenano da soli in attesa di una Reggiana che non arriverà…

31 Ottobre 2020 16:33

Salernitana-Reggiana non si gioca: tristi le immagini provenienti dall’Arechi con la squadra granata che si allena da sola in mezzo al campo

Quando due squadre non giocano è sempre triste. E’ tristi sono, quindi, le immagini provenienti dall’Arechi con la Salernitana che si ritrova ad allenarsi da sola in mezzo al campo in attesa di una Reggiana che non arriverà. La squadra emiliana, è risaputo, è alle prese con un numero importante di positivi al Covid nel gruppo squadra tra calciatori e componenti dello staff. Ha usufruito del “bonus” rinviando il match contro il Cittadella e adesso si ritrova punto e a capo, impossibilitata a giocare. Così, qualche ora fa, ha diramato un comunicato specificando che non si presenterà a Salerno per “cause di forza maggiore“. E così la squadra campana ha effettuato un po’ di riscaldamento da sola in attesa che trascorrano i canonici 45 minuti tali da decretare il 3-0 a tavolino. Una sconfitta, così come le immagini a corredo dell’articolo, triste, non provocata da nessuno. Senza colpe, di nessuno. Anzi sì, di un maledetto incubo che ha sconvolto le vite di tutti…