Rosso a Chiesa, l’arbitro di Crotone-Juve Fourneau idolo dei tifosi della Fiorentina: lo speaker lo annuncia, il Franchi applaude

26 Ottobre 2020 11:37

L’arbitro Fourneau è diventato piuttosto famoso negli ultimi giorni. Il cartellino rosso sventolato a Federico Chiesa durante Crotone-Juventus, unito alla successiva designazione arbitrale in B per Reggina-Cosenza, vista come ‘declassamento’, ha posto il fischietto di Roma sotto i riflettori, facendogli allo stesso tempo guadagnare la simpatia dei tifosi della Fiorentina. Federico Chiesa non si è lasciato in buoni rapporti con Firenze: i tifosi viola non gli hanno perdonato la volontà di forzare la cessione nella scorsa finestra di mercato, trasferendosi poi agli acerrimi rivali della Juventus. Per questo motivo il rosso all’esordio, sventolato proprio dall’arbitro Fourneau, è stato visto come una dolce occasione di riscatto. Designato per guidare la gara Fiorentina-Udinese, l’arbitro Fourneau è stato dunque applaudito al momento dell’annuncio dello speaker: il Franchi ha un nuovo eroe.