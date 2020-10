Roma, nuovo caso di Coronavirus: positivo il difensore Gianluca Mancini

23 Ottobre 2020 12:11

Nuovo caso di Coronavirus nello spogliatoio della Roma: positivo il difensore Gianluca Mancini, l’annuncio ai fan su Instagram

Nuovo caso di Coronavirus nella rosa della Roma, il terzo riscontrato dall’inizio della pandemia. Dopo Diawara e Calafiori, anche il difensore Gianluca Mancini è risultato positivo al tampone. Il giovane calciatore ex Atalanta ha informato i proprio follower attraverso il profilo Instagram con un messaggio: “ciao a tutti, sono risultato positivo al Coronavirus e di conseguenza mi sono aggiudicato la quarantena. Fortunatamente mi sento bene e sto già facendo il conto alla rovescia per il rientro in campo“.