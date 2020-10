Roma, Chris Smalling stupisce ai tifosi: tranquilla partita a carte in un bar dell’Eur!

8 Ottobre 2020 09:35

Chris Smalling stupisce i tifosi della Roma: il centrale inglese fotografato ad un tavolino di un bar dell’Eur mentre gioca a carte con i suoi agenti

Non capita tutti i giorni di vedere un calciatore famoso per strada. Ancor di meno seduto ad un tavolino di un bar intento a giocare a carte. Immaginate la sorpresa dei tifosi della Roma, passeggiando per Viale Europa, una delle vie commerciali dell‘Eur, nel vedere il nuovo acquisto Chris Smalling seduto ad un tavolino di un bar mentre gioca a carte con i suoi agenti. Il difensore inglese, un gigante di 1 metro e 94 centimetri con tanto di lunghe treccine, non è passato inosservato e avrà strappato un sorriso ai tifosi che lo hanno subito postato sui social: chi lo ha detto che ambientarsi in Italia è difficile?