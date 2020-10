Roland Garros – Cecchinato eliminato ai sedicesimi: Zverev non lascia scampo al tennista siciliano

2 Ottobre 2020 21:30

Alexander Zverev stacca il pass per gli ottavi di finale del Roland Garros: il tennista tedesco supera in 3 set il siciliano Marco Cecchinato

Il cammino di Marco Cecchinato nel tabellone principale del Roland Garros termina ai sedicesimi di finale. Il tennista siciliano, attualmente numero 110 del ranking mondiale maschile, ha dato battaglia per 1 ora e 49 minuti ad Alexander Zverev, giovane talento tedesco che occupa la posizione numero 7 della classifica ATP. Cecchinato ha iniziato male la sua partita, venendo travolto con un netto 6-1 al primo set. Il tennista azzurro però non si è dato per vinto giocando un buon secondo set concluso 7-5 in favore del tedesco. Incontro deciso nel terzo set con Zverev che prende subito il largo con un break al secondo game e trasforma il terzo match point utile sul 6-3.