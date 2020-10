Roland Garros – Lorenzo Sonego on fire! Fritz steso al tie-break del terzo set: finisce 19-17

2 Ottobre 2020 18:55

Lorenzo Sonego esulta dopo 3 ore e 9 minuti di match: il tennista azzurro approda agli ottavi di finale del Roland Garros. Sonego, numero 46 del ranking mondiale maschile, ha avuto la meglio sul numero 30 al mondo Taylor Fritz, sconfitto in 3 set davvero duri. Il primo periodo di gioco si è concluso 7-5 al tie-break in favore del tennista tricolore. Nel secondo set un break al secondo game ha permesso a Sonego di conservare un buon vantaggio e capitalizzare successivamente il terzo set point utile. Nel terzo set Sonego ha disinnescato 3 set point allungando l’incontro fino ad un lunghissimo tie-break concluso sul 19-17 in favore del giovane azzurro.