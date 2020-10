Roland Garros – Pazzesco Sinner! L’azzurro firma l’impresa: Zverev travolto in 4 set, ora c’è Nadal

4 Ottobre 2020 16:14

Jannik Sinner accede ai quarti di finale del Roland Garros: il giovane tennista italiano supera Alexander Zverev in quattro set

Dal Roland Garros arriva un’altra grande gioia italiana. Dopo il successo di Martina Trevisan su Kiki Bertens nel tabellone femminile, dal tabellone maschile arriva la notizia di un’altra splendida impresa tricolore. Jannik Sinner mostra sempre più le proprie stigmate da campione battendono Alexander Zverev, talento del tennis tedesco e attuale numero 7 al mondo. Il giovane tennista altoatesino, numero 75 ATP, si è imposto in 3 ore e 1 minuto di gioco distribuiti in 4 set conclusi con il punteggio di 3-6 / 3-6 / 6-4 / 3-6. Ai quarti di finale Jannik Sinner affronterà il campione in carica Rafa Nadal per un incontro ricco di fascino e spettacolo.