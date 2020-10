Roland Garros – Sinner, qualità e grinta da futuro fenomeno: ma Nadal è in semifinale

7 Ottobre 2020 01:38

Jannik Sinner fa soffrire Rafa Nadal nei primi due set, poi crolla nel terzo: l’azzurro sconfitto in quasi 3 ore di match dal campione spagnolo che accede alla semifinale

Aspettare la notte fonda italiana è valso il prezzo di un grande match. L’esito non è quello che i tifosi italiani speravano, ma contro Rafa Nadal, sulla terra rossa di Parigi, era alquanto probabile. Jannik Sinner esce sconfitto dalla sfida dei quarti di finale del Roland Garros ma lo fa a testa alta. Il giovane talento di San Candido dà del filo da torcere a Nadal per 2 ore e 50 minuti di match, sul campo in cui il numero 2 al mondo ha vinto 12 Slam in carriera, poi è costretto ad arrendersi a ciò che fa di Nadal il ‘Re della terra rossa’. Sinner quasi strappa il primo set allo spagnolo, perdendolo al tie-break 4-7 da situazione di vantaggio. Secondo set altrettanto combattuto nel quale l’azzurro paga caro il break del 4-5, poi trasformato in un 4-6 al secondo set point utile. Terzo set senza storia nel quale Sinner, ormai a corto di energie, crolla con 1-6. Nessun rimpianto per Sinner che per due set se l’è giocata alla pari con il migliore della storia sulla terra rossa e, a soli 19 anni, ha un brillante futuro davanti.