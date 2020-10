Roland Garros – Sinner, che forza! Coria steso in 3 set: il tennista italiano vola agli ottavi

2 Ottobre 2020 19:49

Jannik Sinner accede agli ottavi di finale del Roland Garros: il giovane altoatesino supera l’argentino Federico Coria in 3 set

Jannik Sinner continua il suo percorso vincente all’interno del tabellone principale del Roland Garros. Il giovane tennista italiano sbaraglia un avversario dopo l’altro fino ad approdare agli ottavi di finale. Sinner, numero 75 al mondo, ha sconfitto l’argentino Federico Coria in 2 ore e 32 minuti di gioco distribuite nell’arco di 3 set così conclusi: nel primo periodo di gioco Sinner è riuscito a controbreakare 2 volte il rivale nelle fasi centrali del set, portandosi poi in vantaggio sul 3-5 strappando il servizio all’avversario e capitalizzando il primo set point utile per il 3-6 finale; nel secondo set, dopo un break e controbreak nelle fasi iniziali, nelle quali Sinner è rimasto in partita, il tennista italiano ha effettuato il sorpasso sul 5-6 rubando la battuta di Coria e chiudendo sul 5-7 al secondo set point a disposizione; nel terzo set Sinner ha perso il servizio al quarto game andando sotto fino al 5-2, per poi recuperare grazie a due break e chiudere l’incontro al terzo match point disponibile (5-7). Agli ottavi di finale Sinner affronterà il vincente della sfida fra Zverev e Cecchinato.