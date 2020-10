Roland Garros – Rafa Nadal in finale! Vendetta servita a Schwartzman dopo Roma

9 Ottobre 2020 18:29

Rafa Nadal è il primo finalista del Roland Garros 2020: il tennista spagnolo elimina Diego Schwartzman in 3 set e riscatta il ko subito agli Internazionali di Roma

Il Roland Garros ha il suo primo finalista. In attesa della seconda semifinale, quella fra Tsitsipas e Djokovic, Rafael Nadal ha staccato il primo dei due pass valevoli per l’ultimo atto dello Slam francese. Nadal, numero 2 al mono, ha impiegato poco più di 3 ore di gioco a battere Diego Schwartzman, argentino numero 14 del ranking che lo aveva battuto agli Internazionali d’Italia. Sulla terra rossa di parigi però non c’è storia: Nadal domina l’incontro, concluso con il punteggio 3-6 / 3-6 / 6-7 (0-7), soffrendo un po’ soltanto nel terzo set.