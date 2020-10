Roland Garros – Fuori la favorita! Iga Swiatek elimina nettamente Simona Halep

4 Ottobre 2020 12:33

Simona Halep si ferma agli ottavi di finale del Roland Garros: la favorita per il successo nel French Open sconfitta, nettamente, in due set da Iga Swiatek

Era la favorita del torneo ma il suo Roland Garros termina agli ottavi di finale. Simona Halep, numero 2 al mondo e prima testa di serie del seeding dello Slam francese, è stata sconfitta da Iga Swiatek (numero 53 WTA) dopo appena 69 minuti di match. La Halep non è mai stata praticamente in partita. Il primo set è andato via in appena 24 minuti, con la tennista romena travolta con un netto 1-6 dall’avversaria. Swiatek, attenta e concentrata, ha chiuso l’incontro nel set successivo con un altrettanto perentorio 2-6.

