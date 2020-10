1 Ottobre 2020 21:10

Matteo Berrettini avanza ai sedicesimi di finale del Roland Garros: il tennista italiano supera il sudafricano Lloyd George Harris in 4 set

Servono 2 ore e 43 minuti di gioco a Matteo Berrettini per staccare il pass valevole per i sedicesimi di finale del Roland Garros. Il tennista italiano, numero 8 al mondo e numero 7 del seeding dello Slam francese, si è imposto sul sudafricano Lloyd George Harris (numero 90 ATP) in 4 set vinti con il punteggio di 4-6 / 6-4 / 2-6 / 3-6. Ai sedicesimi di finale Matteo Berrettini affrontera Daniel Altmaier (numero 186 ATP).